Суд отменил слишком мягкий приговор прапорщику милиции

В Житомире суд отменил мягкий приговор милиционеру, который жестоко избил задержанного.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

В частности, по ее словам, Апелляционный суд Житомирской области отменил по мягкости назначенного наказания приговор Богунского районного суда Житомира в отношении бывшего работника батальона патрульной службы при УМВД.

Апелляционный суд признал бывшего работника милиции виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 365 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание - 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года. Суд также лишил его звания «прапорщик милиции» согласно ст. 54 (лишение специального звания) Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда первой инстанции бывшему сотруднику милиции было назначено аналогичное наказание, однако тогда к нему была применена ст. 75 Уголовного кодекса Украины - осужденного освободили от отбывания наказания с испытательным сроком.

Суд установил, что осужденный заметил во время охраны общественного порядка на территории центрального автовокзала пьяного мужчину, задержал его и доставил в комнату милиции.

"Там милиционер с большой силой нанес ему удары, от которых задержанный потерял сознание. Затем, чтобы скрыть свое преступление, милиционер вызвал патрульный автомобиль, чтобы доставить задержанного на отрезвление в Житомирский центр детоксикационной помощи ЦГБ №2. Уже оттуда, в связи с ухудшением состояния здоровья, пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован", - сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.