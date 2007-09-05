Кириленко: Партия регионов опять пытается разъединить граждан Украины

Инициатива Партии регионов по проведению референдума о внеблоковом статусе Украины и языковом вопросе является попыткой дестабилизировать ситуацию в Украине и попыткой привлечь внимание общества к партии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Наша Украина – Народная самооборона”, об этом заявил сегодня председатель политсовета блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО, находясь в Житомире.

По словам В.КИРИЛЕНКО, эта попытка является не очень удачной, поскольку эта Партия регионов продемонстрировала свое жгучее желание вернуть страну к обсуждению тех тем, которые ее разъединяют. Он отметил, что людей сейчас интересуют совсем другие проблемы, решение которых объединит украинский народ - проблемы ликвидации льгот и привилегий депутатов и чиновников, увеличения зарплат, пенсий и социальных выплат простым людям.

В.КИРИЛЕНКО убежден, что именно эти вопросы “беспокоят людей независимо от того, на каком языке они говорят”. Поэтому, по мнению председателя политсовета блока, “попытка дестабилизировать ситуацию под предлогом проведения какого-то референдума – не пройдет”.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов инициирует проведение Всеукраинского референдума по трем вопросам.

В частности, “регионалы” намерені предложить украинцам высказать свое мнение относительно возможности предоставления русскому языку статуса государственного наравне с украинским; возможности избрания председателей областных и районных госадминистраций прямым голосованием. Третий вопрос будет касаться поддержки украинцами нейтрального статуса государства: «Согласны ли вы, чтобы Украина была постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках?».

По словам руководителя избирательного штаба Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА, референдум может быть проведен через «60-75 дней, начиная с 7 сентября».