Меджлис требует разобраться в погроме мусульманских могил

Меджлис крымских татар требует от прокуратуры Крыма разобраться в расследовании дела о погроме мусульманских могил на кладбище в поселке Мирный Симферопольского района.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса, «следствие проигнорировало явные следы попыток разрушения на сохранившихся надмогильных памятниках. Эти следы не имеют какой-либо связи с автомобильным наездом. Возмутительно, что органы милиции всерьез пытаются убедить общество в том, что объяснение подозреваемого соответствует действительности».

Меджлис заявляет, что акты вандализма, совершаемые в Крыму в отношении мусульманских кладбищ и мечетей, «приобретают системный характер».

Как сообщалось, 20 марта на кладбище нашли 4 повреждённых могилы. На одной разрушено надгробие, по двум (в том числе - одной свежей) проехались на автомобилях, еще одну, похоже, били ногами.

Спустя день милиция сообщила о задержании подозреваемого. Он заявил, что повредил могилы случайно, мол, его автомобиль застрял на кладбище, и в результате буксировки и заноса машина врезалась в надгробия.