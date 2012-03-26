Во Львове нашелся редактор газеты, которого искали 200 милиционеров

Сегодня в 17.55 сотрудники уголовного розыска задержали во Львове на улице Окуневского редактора червоноградской газета «Новини Прибужжя» Виталия Павлишина, который пропал 21 марта.

Об этом УНИАН сообщила начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, в поиске В.Павлишина было задействовано около 200 сотрудников милиции. По словам С.Добровольской, журналист чувствует себя хорошо.

В настоящее время милиция выясняет, где В.Павлишин находился 5 суток.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в милицию с заявлением об исчезновении В.Павлишина обратился его отец, который сообщил, что сын 21 марта вышел из здания редакции газеты, в которой работает, на обеденный перерыв и домой не вернулся. Вне зоны досягаемости был мобильный телефон журналиста.

В.Павлишин много лет работал в разных изданиях Львова и области. Сегодня ему исполнилось 39 лет.