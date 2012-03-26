Азаров повысил пенсии на 45 гривен

Кабинет министров повысил пенсии 5 млн пенсионерам в среднем на 45 грн с 1 марта 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства социальной политики, размещенном на официальном правительственном портале, Кабмин принял постановление «О повышении размеров пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы штатного работника в Украине».

Реализация правительственного постановления потребует за 10 месяцев 2012 года 2 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

В министерстве напомнили, что согласно Закону “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, предусмотрено ежегодное повышение трудовых пенсий в связи с ростом среднемесячной заработной платы по сравнению с предыдущим годом. В частности, определено, что пенсии повышаются на коэффициент, который составляет не меньше чем 20% темпов роста заработной платы.

Таким образом, с 1 марта т.г. пенсии будут повышены на 3,52%. Перерасчету подлежат пенсии, размер которых в течение прошлого года вырос меньше, чем на 3,52%.