В Луганской области из-за паводка перекрыли автомобильные дороги

В Старобельском, Беловодском и Новопсковском районах Луганской области из-за паводка перекрыты автомобильные дороги.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры, в Старобельском районе затоплен мост через реку Айдар в селе Хворостяновка на автодороге Шульгинка – Каменка - Малохатка.

Объезд обеспечен по автодороге Старобельск – Луганськ - Красный Луч – Макеевка - Донецк через село Половинкино, а также по автодороге Чугуїв - Меловое.

В селе Титаровка закрыто движение по мосту на автодороге Титаровка – Старобельск – Луганськ - Донецк, а также в селе Новоселовка – по мосту на дороге Подгоровка - Старобельск. Объезд организован по дороге Шульгинка – Каменка - Подгоровка.

В Беловодском районе закрыто движение транспорта по мостам через реку Деркул в селе Первомайск. Объезд осуществляется по грунтовым дорогам. В селе Городище невозможен проезд на автодороге С130219 км 4 +360. Объезд обеспечен по автодороге КПП «Просяное» - Широкий.

В Новопсковском районе в селе Осиновое затоплен подход к мосту через реку Айдар. Объезд обеспечен по дороге КПП «Танюшевка» - Старобельск - Артемовск.

В селе Дмитриевка Новоайдарского района затоплены подходы к мосту через р. Евсуг на автодороге Старобельск – Луганськ – Донецк - Дмитровка. Здесь уровень воды достигает 10 см. Движение транспортных средств затруднено.

В других областях проезд транспорта по автодорогам обеспечен.