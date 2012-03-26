В УНИАН пройдет вечер памяти Валерия Нечипоренко
Год назад, 27 марта 2011 года, ушел из жизни заместитель генерального директора УНИАН, заслуженный журналист Украины, писатель Валерий Нечипоренко
Год назад, 27 марта 2011 года, ушел из жизни заместитель генерального директора УНИАН, заслуженный журналист Украины, писатель Валерий Нечипоренко.
Во вторник, 27 марта, по случаю годовщины смерти Валерия Петровича в УНИАН пройдет вечер его памяти.
Валерий Петрович был незаурядной личностью. Он много сделал, чтобы агентство стало одним из лидеров среди масс-медиа в Украине. Он оставил после себя яркие книги, много полезных дел в общественной жизни. Он занимался социологией, организовывал культурные и литературные фестивали, смело экспериментировал, взявшись за любое дело. Немногие в жизни могут похвастаться таким количеством друзей. Не сомневаемся, завтра они соберутся вместе с родней и коллегами в родном для Валерия Петровича агентстве, чтобы вспомнить его, поделиться воспоминаниями. Друзья Валерия Петровича, Петр и Ксения Мацкевич представят книгу избранных произведений Валерия Нечипоренко “Завиграшки”.
Всех, кто хотел бы вспомнить Валерия Петровича, рассказать о нем, приглашаем в УНИАН (Киев, Крещатик, 4, пресс-зал агентства) во вторник, 27 марта, в 18.30.
Валерий Нечипоренко родился в 1955 году в Коростене Житомирской области. Окончил Житомирский пединститут, работал школьным учителем, инструктором райкома комсомола. Работал в газете «Радянська Житомирщина», главным редактором газеты “Житомирський вісник”, в газетах “Фінансова Україна”, “День”, “Всеукраинские ведомости”.
С февраля 1999 года по март 2011 года был заместителем генерального директора УНИАН. Издал 12 художественных и научно-популярных книг, переводился на английский, японский, польский и другие языки, лауреат премии Союза писателей за лучший рассказ 1996 года.