Милиция занялась Лукьяновским рынком

Милиция проводит доследственную проверку по сообщению о захвате столичного рынка «Лукьяновский».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, сегодня. 26 марта, около 5.00 по спецлинии 102 в дежурную часть Шевченковского райуправления ГУ МВД Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц пытается попасть на территорию рынка «Лукьяновский».

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского районного управления милиции. На месте происшествия правоохранители обеспечили охрану общественного порядка. Был проведен ряд процессуальных мероприятий согласно требованиям действующего законодательства. Сейчас собраны материалы, зарегистрированы в Шевченковском райуправлении милиции, по которым проводится доследственная проверка. По состоянию на 11.00 правоохранителям не поступило ни одного сообщения о пострадавших на рынке «Лукьяновский».

В то же время в киевском главке сообщают, что на протяжении 2010-2011 голов между субъектами предпринимательской деятельности в судах разной инстанции продолжались судебные споры вокруг ЦМК «Лукьяновский рынок». В результате Высшим хозяйственным судом Украины было вынесено решение в интересах одной из сторон. Другая сторона отказалась выполнять законное решение суда. В связи с этим материалы были переданы в исполнительную службу для реализации принятого судом решения. Сейчас представителями исполнительной службы приняты все необходимые меры для выполнения этого решения.

«Милиция города Киева и в дальнейшем будет четко исполнять возложенные на нее обязанности по охране общественного порядка исключительно в пределах своей компетенции и рамках закона, не поддерживая ни одну из конфликтующих сторон», - сказано в сообщении.

При этом в главке обращаются к предпринимателям с просьбой решать все спорные вопросы лишь в рамках правового поля, не прибегать к провокационным и незаконным действиям, не допускать нарушений требований действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 15 марта с.г. возле Киевского городского совета собрались более 200 предпринимателей, которые работают на ЗАО «Лукьяновский рынок». Они попросили депутатов создать специальную комиссию и вмешаться в конфликт, возникший между новым и предыдущим владельцем акционерного общества.

По информации пресс-службы КГГА, городская власть предложила предпринимателям, которые работают на ЗАО «Лукьяновский рынок», места для торговли на коммунальных рынках города, в частности, на Владимирском рынке, Житном и Бессарабском рынках.