Житомирские власти нашли деньги на медицину

В Житомирской области 63% свободных остатков от перевыполнения бюджета-2011 направлено на медицину.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам внутренней политики и связей с общественностью областной государственной администрации со ссылкой на председателя ОГА Сергея РЫЖУКА.

По его словам, такое решение было принято 22 марта на сессии Житомирского областного совета после рассмотрения вопроса об утверждении отчета о выполнении областного бюджета за 2011 год и внесении изменений в бюджет 2012 года.

С.РЫЖУК отметил, что на 1 января 2012 года сумма свободного остатка от перевыполнения областного бюджета составила 23 млн. 700 тыс. грн.

Львиную долю этих средств, а именно 13,5 млн. грн., что составляет 63% общей суммы, было решено направить на развитие медицинской сферы области, отметил губернатор.

Он добавил также, что значительная часть этих средств пойдет на оснащение современным медицинским оборудованием Житомирского областного перинатального центра, который планируется ввести в действие 2 июня этого года. Более 3 млн. грн. будут использованы на создание кардиохирургического центра, открытие которого на базе Житомирской областной клинической больницы им. Гербачевского состоится в сентябре текущего года.

6 млн. грн. планируется использовать для приобретения медицинского оборудования и медикаментов. Часть средств будет направлена на приобретение лифта для областного госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны в Бердичеве, проинформировал С.РЫЖУК.