В Ровно введены карантинные меры

В Ровно, Кузнецовске, Дубно и в Костопольском районе Ровенской области введены карантинные меры в связи с резким распространением заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заведующего отделом областной санитарно-эпидемиологической станции Анатолия РЕЗНИКОВА, хотя в течение недели в области заболели гриппом несколько меньше, чем на предыдущей неделе, однако уровень заболеваемости остается высоким.

Карантинные меры предусматривают ряд ограничений, в частности, посещений больных в медицинских заведениях, масковий режим в заведениях торговли и общественного питания, а также ограничение массовых мероприятий.

В целом по области эпидемический порог не достигнут. Специалисты прогнозируют, что заболевание гриппом постепенно будет идти на спад.