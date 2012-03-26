В Тернополе открыли выставку лемковских кукол

В Тернополе в областном художественном музее открыли выставку лемковских кукол.

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке в частности представлены куклы из пластмассы, текстильные, куклы-мотанки.

Во время открытия выставки мастер Елена ЗАДОРОЖНАЯ, которая представила кукол из своей коллекции, также провела мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Она отметила, что раньше кукол использовали не только для детских развлечений или декора, а также как обереги.

Также на выставке можно увидеть коллекцию старинных лемковских рушников Ларисы СОРОКИ.

Выставка будет работать на протяжении двух недель.