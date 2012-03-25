За 2 месяца на Ривненщине усыновили детей, как за половину прошлого года

На протяжении двух месяцев текущего года на Ровенщине усыновлены 15 детей, а десять родителей-кандидатов уже находятся в очереди на усыновление.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в службе по делам детей при облгосадминистрации, за весь прошлый год в области был усыновлен 31 ребенок, а в приемные семьи устроено 21.

«В увеличении количества усыновленных детей чувствуется позитивная роль государства. Ведь за каждого усыновленного или приемного ребенка граждане получают одноразовую материальную помощь – такую же, как и при рождении первенца. Им также предоставляется право на дополнительный отпуск сроком на 56 дней», - отметили в службе.

Однако прежде чем брать на усыновление ребенка, специалисты рекомендуют пройти образовательные курсы на базе социального центра областной службы по делам детей.