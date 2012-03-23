Тернополь ответил протестом на инициативу Януковича о втором государственном языке

Сегодня под стенами Тернопольской облгосадминистрации более 100 активистов политических партий и общественных организаций протестовали против намерений предоставить русскому языку статус государственного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", в пикете, среди прочих, приняли участие активисты партий «Фронт Змин», «Гражданская позиция», ВО «Свобода», «Наша Украина», Украинской партии, УРП, общественных организаций «Украинский выбор - 2012», «Украинское дело», Общество политических узников и репрессированных. Около 80 участников акции протеста - активисты кампании «Украинский выбор - 2012» из семи районов области.

Пикетирующие держали плакаты: «Захисти мову – врятуй Україну», «Мова – душа нації», «Русифікаторів – до суду»

По словам сокоординатора общественной кампании «Украинский выбор - 2012», депутата городского совета Тернополя Олега ВИТВИЦКОГО, Тернопольская область первой отреагировала акцией протеста против антиконституционных инициатив Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Участники акции требовали от Тернопольского областного и городского советов, чтобы на ближайших сессиях депутаты обратились к высшим должностным лицам государства и донесли позицию общественности города и области.

Как отметил во время акции протеста координатор Тернопольского областного Комитета сопротивления диктатуре, депутат областного совета Степан БАРНА, власти в который раз устраивают провокацию и манипулируют вопросом языка. «Это ничто иное, как кощунство. Власти осуществляет надругательство над украинской историей, языком и Конституцией», - сказал С.БАРНА.

Он сообщил, что с Тернополя начинается общенациональная кампанию протеста против своеволия власти. С.БАРНА призвал политические и общественные организации присоединиться к этому движению. «Я думаю, что за нами будет вся Украина», - подчеркнул он.

Депутат городского совета, председатель областной организации партии «Наша Украина» Петр МАНДЗИЙ отметил то, что общественность должна дать оценку украинофобским действиям власти во время ближайших парламентских выборов.

«Выглядит абсурдом тот факт, что на 21-м году украинской независимости власть говорит об украинском языке как о втором государственном. Украинцы должны встать с коленей и защитить свои права», - отметил П.МАНДЗИЙ.

Свои требования протестующие изложили в резолюции, которую передали председателю областного совета.