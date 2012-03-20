Акция протеста под Николаевской прокуратурой объявлена бессрочной

Участники акции в поддержку Оксаны МАКАР, которые вторые сутки пикетируют здание прокуратуры Николаевской области, собирают жалобы пострадавших от незаконных действий правоохранительных органов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из организаторов акции Юрий КРУЦЫЛОВ.

Пикетчики требуют уволить следователя, который отпустил двоих подозреваемых по делу О.МАКАР, а также прокуроров Центрального района, г. Николаева и области.

«Идея собирать такие факты возникла у нас спонтанно, - отметил Ю.КРУЦЫЛОВ. – Мы почувствовали такую поддержку людей, которую даже не ожидали. Многие николаевцы подходят, поддерживают нас морально, женщина накормила нас сегодня горячим супом, приносят чай и кофе. Свою профессиональную помощь предложили компьютерщик и юрист. Пять человек ночевали сегодня вместе с нами. Все говорят: давайте, ребята, действуйте!».

Пикетчики объявили об открытии возле областной прокуратуры общественной приемной, куда каждый может принести свою жалобу на незаконные действия милиции, прокуратуры, судов или неисполнение судебных решений. На сегодня активисты получили уже четыре такие жалобы.

Как пояснил Ю.КРУЦЫЛОВ, активисты хотят изготовить штамп «Народный контроль» и помечать все собранные документы, зарегистрировать их. Затем активисты намерены помочь гражданам расследовать их дела и решить спорные вопросы.

«На фоне пристального внимания к ситуации с Оксаной МАКАР нужно поднимать все эти дела, где с людьми обошлись несправедливо, - заявил Ю.КРУЦЫЛОВ. – Необходимо поменять всех руководителей прокуратуры. На их место придут новые, но они будут знать, что есть контроль над их действиями, что мы всегда готовы выйти с палатками в знак протеста. Люди сами просят нас, общественников, заниматься такими расследованиями».

Вместе с тем Ю.КРУЦЫЛОВ высказал обеспокоенность по поводу сведений о том, что расследование дела О.МАКАР должны передать в Генеральную прокуратуру.

«Одно дело – контроль Генеральной прокуратуры, и совсем другое, если все материалы и подследственных переведут в Киев. Не хочется, чтобы людей ввели в заблуждение», - сказал он.

Акция под областной прокуратурой объявлена бессрочной.

Справка УНИАН. 10 марта в Николаеве трое молодчиков завлекли в квартиру 19-летнюю О.МАКАР, изнасиловали ее, после чего, чтобы скрыть следы преступления, задушили и пытались сжечь. У пострадавшей обгорело 55% тела, она находится в крайне тяжелом состоянии. Девушке ампутировали руку, и врачи рассматривают возможность дальнейших операций.