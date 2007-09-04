Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s, штаб-квартира которого находится в Лондоне, сообщило, что Украине и еще трем странам региона Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) менее всего угрожает изменение климата на мировых рынках ценных бумаг. Как известно, недавно на главных фондовых биржах мира произошло значительное падение курса акций. Украина оказалась в группе наименьшего риска вместе с Чешской Республикой, Египтом и Россией. А наиболее незащищенными от негативных тенденций на биржах являются Латвия, Исландия, Болгария, Турция и Румыния. Это данные индекса, который фирма Standard & Poor`s разработала для оценки способности экономик стран восстанавливаться при неблагоприятных условиях на рынке. Негативными являются оценки тех стран, которые с точки зрения индекса, наиболее уязвимы для нынешних изменений в желании инвесторов рисковать. Агентство однако отмечает, что пока не изменяло рейтингов и прогнозов для стран в связи с более тяжелыми финансовыми условиями.

Немецкая волна