Бриджит Бардо написала письмо Януковичу (фотокопия)

Известная французская актриса Бриджит БАРДО, которая занимается защитой прав животных, написала Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ новое открытое письмо, в котором просит вмешаться в ситуацию с убийствами бездомных животных в Украине.

Второе ее открытое письмо было разослано СМИ в понедельник, сообщает «Украинская правда. Жизнь».

"Несмотря на мои многократные призывы и письменные на них обещания украинского правительства, убийство собак в Киеве, Одессе и других городах продолжается. Кажется, ничто не в силе остановить эту ускоренную предстоящим приездом футбольных команд и их болельщиков бойню", - написала Б.БАРДО в письме к В.ЯНУКОВИЧУ.

"Я умоляю вас вмешаться. Осудить эти истребления бездомных животных, вызванные в подавляющем большинстве желанием очистить улицы перед "большим событием" июня. Я прошу вас не о политическом жесте, а о человечности", - добавила актриса.

"Отравление, агонии - и все это на виду у детей. Неужели у вас действительно есть желание продолжать так, как будто ничего не было? Тысячи людей в социальных сетях приходят в ярость, международная пресса и миллионы защитников животных во всем мире поднимаются против таких действий. Украина теперь известна своей жестокостью и безразличием. Бездеятельность - сообщница в этой осужденной публично и интернационально ситуации", - подсуммировала Б.БАРДО.

В конце ноября прошлого года Б.БАРДО написала открытое письмо В.ЯНУКОВИЧУ, в котором возмущалась жестоким обращением с бездомными собаками в Украине и просила Президента вмешаться в эту ситуацию.