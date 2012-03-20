Накануне финала Евро-2012 в Украину прибудут голландские эксперты

Накануне проведения финальной части Евро-2012 в Украину прибудут нидерландские специалисты, которые являются экспертами в вопросах противодействия футбольным правонарушениям.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом заявил посол Королевства Нидерланды в Украине Питер Ян ВОЛТЕРС во время встречи с заместителем министра внутренних дел Украины Виктором РАТУШНЯКОМ.

Стороны обсудили некоторые аспекты сотрудничества между полицейскими структурами обеих стран в рамках подготовки к проведению Евро-2012, в частности, информационное взаимодействие между полицией Нидерландов и украинской милицией.

По словам В.РАТУШНЯКА, правоохранительные структуры Нидерландов занимают лидирующие позиции в обеспечении функционирования Национального футбольного информационного пункта, поэтому украинские правоохранители с готовностью изучают опыт голландских коллег. Он также отметил, что вопрос сотрудничества между украинскими и голландскими правоохранителями в этом направлении является приоритетным в Повестке дня ассоциации «Украина-ЕС».

Кроме того, представитель руководства МВД выразил благодарность собеседнику за содействие полиции Нидерландов в противодействии киберпреступности, нелегальному обороту наркотиков, торговле людьми и нелегальной миграции.

Специалисты Государственной миграционной службы Украины обсудили с послом отдельные моменты сотрудничества между миграционными службами обеих стран, в частности, некоторые вопросы реадмиссии.