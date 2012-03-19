Украинские и российские моряки совместно отметили День подводника

В Севастополе у мемориала «Витязям морских глубин» сегодня прошли торжества по случаю Дня моряка-подводника.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе информационного обеспечения Черноморского флота РФ, совместно с моряками Черноморского флота России память подводников всех поколений почтили военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и представители городских властей.

У памятника прошел торжественный митинг, на котором выступили представители командования ЧФ РФ, подводники, ветераны подводного флота.

Они возложили венки и цветы к подножию мемориала.

Официальная часть завершилась совместным прохождением рот почетного караула ВМС Украины и Черноморского флота РФ, а также военных оркестров двух флотов.

Позже гости праздника посетили расположение отдельного дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ.

Справка УНИАН. 19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки как новый класс боевых кораблей, а в состав Российского флота включены 20 подводных лодок. Праздник отмечался в Российской империи, восстановлен с 1996 г.