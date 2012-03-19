Грипп отправил школьников сразу трех городов на каникулы

В Донецкой области в связи с ростом заболеваемости учеников гриппом и ОРВИ приостановлена учеба в отдельных школах и классах школах городов Мариуполя и Дебальцево, а в Краматорске – начало очередных весенних каникул школьников перенесено на сегодня, 19 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей ШИШАЦКИЙ.

«У нас растет все-таки заболеваемость гриппом. На карантине школы и классы в Мариуполе и Дебальцево. Это 1,5 тыс. учащихся», - сказал губернатор.

При этом он добавил, что решениями местных органов власти «в Краматорске нашли выход – чтобы не закрывать школы на карантин, дети ушли на весенние каникулы».

Решение о возобновлении учебного процесса будет приниматься при стабилизации заболеваемости, заключил глава облгосадминистрации.