Начальник санатория в Крыму провернул аферу с продуктами и ремонтом на 8,5 млн

Руководитель санатория в Евпатории провернул аферу с продуктами и ремонтом здравницы, присвоив 8,5 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в Крыму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса по факту завладения деньгами в особо крупных размерах.

"Санаторий в 2008-2011 годах заключил договоры на 11 млн. грн. с тремя фирмами на поставку продуктов, ремонт теплотрассы и подготовку своих объектов к курортному сезону. Деньги перечислили на счета предприятий. Стоимость невыполненных работ и услуг, согласно заключению экспертов, составляет 8,5 млн. грн. Их присвоил руководитель", - говорится в пресс-релизе.

Название здравницы и фамилию ее директора налоговая не сообщила.