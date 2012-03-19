В Горловке бомжей посадили на цепь и заставили работать

В г. Горловке Донецкой области сотрудники милиции задержали организаторов притона, заставлявших бомжей работать на рабских условиях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции со ссылкой на начальника управления Павла ПАНАСЮКА, в Калининский райотдел обратился 43-летний мужчина, который рассказал, что в одном из частных домов на хуторе «Стенки» его полтора суток держали в ошейнике на металлической цепи и при этом периодически избивали несколько мужчин. Когда один из мучителей проявил к пострадавшему «жалость» и ослабил ему ошейник, тот воспользовался случаем и сбежал.

Прибывший на место наряд милиции убедился в правдивости показаний мужчины, изъял ряд вещественных доказательств, в том числе и металлическую цепь, длиной около 6 метров.

Следствием было установлено, что пострадавший около месяца назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за кражу. Не имея своего жилья, по совету знакомых, он пришел к 54-летнему мужчине, который «мог обеспечить работой». На самом деле пострадавший оказался в числе ранее судимых одиннадцати мужчин и одной женщины, которые на рабских условиях выполняли волю «хозяина». Мужчины занимались сбором металлолома на заброшенных дачах, разборкой нежилых домов. Рабочий день начинался в 4-5 часов утра. Питались «рабы» овощами, которые собирали в конце дня на оптовом рынке. Несогласных с порядками регулярно избивали. Когда потерпевший попал в немилость к «хозяину» за некачественно выполненную работу при разборке дома, его избили, а потом приковали в ошейнике с цепью к кровати.

В милиции отметили, что сбежавший из «рабства» мужчина благодарил правоохранителей за его спасенную жизнь, поскольку был уверен, что в противном случае «хозяин» разыскал бы его и убил.

По факту совершенного преступления в отношении хозяина и его двоих подельников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или сопровождающееся причинением ему физических страданий). Подозреваемым грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок. Подозреваемые задержаны и помещены в изоляторе временного содержания г. Горловки.