Начала работу телефонная линия "Матери против наркотиков"

В Луганской области сегодня начала работу «горячая линия» «Матери против наркотиков».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, эту инициативу областного Совета женщин поддержал председатель ОГА Владимир ПРИСТЮК.

«Треть вопросов, с которыми я сталкиваюсь в ходе рабочих поездок, касаются распространения наркотиков. Наркомания – социальная болезнь, которая глубоко пустила корни в наше общество и требует от всех нас объединить усилия по борьбе с этой заразой», – сказал он.

Звонки будут приниматься по многоканальному телефону. Жители области могут рассчитывать на полную анонимность. Последующий механизм работы с полученной информацией следующий: информация ежедневно будет обрабатываться и направляться в правоохранительные структуры для оперативного реагирования. В конце каждой недели будут подводиться предварительные итоги деятельности, отчеты о проверках по фактам, изложенным в обращениях жителей области, будут широко освещаться в прессе.

Координировать работу «горячей линии» поручено заместителю председателя – руководителю аппарата ОГА Александру ОСТАПЕНКО.