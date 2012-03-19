«АэроСвит» намерена рассчитаться с Украэрорухом завтра
Кроме того, между авиакомпанием и госпредприятием достигнута договоренность, что такой инструмент давления на компанию, как остановка авиарейсов, применяться не будет
Авиакомпания "АэроСвит" намерена погасить задолженность перед Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) утром вторника, 20 марта.
Об этом говорится в сообщении компании, переданном УНИАН.
"Платеж "Украэроруху" согласно графику выполнения обязательств "АэроСвита", который авиакомпания не успела выполнить сегодня, будет осуществлен завтра утром», - говорится в сообщении авиакомпании.
Кроме того, в «АэроСвите» сообщили, что между авиакомпанием и госпредприятием достигнута «договоренность, что такой инструмент давления на компанию, как остановка авиарейсов, применяться не будет».
Напомним, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) заявило о намерении с 22 марта 2012 остановить предоставление аэронавигационного обслуживания некоторым рейсам ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» из-за «многомиллионной задолженностью авиакомпании за своевременно полученные от "Украэроруха" услуги и нарушением договоренности о предоплате».
Справка УНИАН. Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) создано в 1992 году. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов в зоне своей ответственности, охватывающей 5 районов полетной информации общей площадью 776 442 кв. км.