Еще две станции киевского метро в потенциальной опасности

На станциях Киевского метрополитена «Славутич» и «Дружбы народов» использована такая же система освещения, как на станции «Осокорки», где на минувшей неделе произошел пожар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Главного управления Гостехногенбезопасности в Киеве Руслан БУХАНЕЦ.

Он напомнил, что пожар на станции «Осокорки» возник в одном из светильников на потолке над платформой станции, и быстро распространился через другие светильники.

Р.БУХАНЕЦ заметил, что обслуживающий персонал станции не смог ликвидировать пожар самостоятельно из-за 5-метровой высоты потолка.

По словам Р.БУХАНЦА, большинство проблем в сфере техногенной и противопожарной защиты метрополитена связано с отсутствием надлежащего финансирования. В частности, старые станции нуждаются в замене системы автоматической пожарной сигнализации.

В свою очередь, заместитель начальника Киевского метрополитена, главный ревизор по безопасности движения Валерий МЕЛЕЩЕНКО сообщил, что на станции «Дружбы народов» уже проверено состояние системы освещения, и сейчас ведутся работы по его замене.

Как отметил В.МЕЛЕЩЕНКО, метрополитен остается безопасным видом транспорта.

В то же время, по его информации, за 2011 год в метрополитене произошло 25 чрезвычайных ситуаций (несчастные случаи, самоубийства, технические неполадки и тому подобное).

Заместитель главного инженера государственного института «Укрметротоннельпроект» Александр ХАВИН добавил, что станция «Осокорки» сдавалась в эксплуатацию в 1992 году, «в период, когда все нормативы были «подвешенными». Не известно было, на что ориентироваться: на старые или на новые».

Также, сказал он, тогда не было поставщиков качественной продукции.

При этом А.ХАВИН выразил убеждение, что общее техническое состояние и состояние безопасности на новых станциях метрополитена намного выше, чем на станциях, которые сдавались до 2000 года.

Как известно, станции «Славутич», «Дружбы народов» и «Осокорки» расположены на одной линии метрополитена – Сырецко-Печерской.

14 марта в 16.42 на станции «Осокорки» возникло возгорание электропроводки ламп освещения, в результате чего произошло задымление вестибюля. В связи с этим были закрыты на вход станции метро «Славутич», «Осокорки», «Позняки» и организовано движение поездов на участках станций «Сырец» – «Выдубичи», «Харьковская» – «Красный Хутор».

В 19.32 работа станций «Славутич» и «Позняки» была возобновлена. Мимо станции «Осокорки» поезда следовали без остановки.

15 марта в 5.45 станция «Осокорки» возобновила работу в привычном режиме.