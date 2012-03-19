Завтра в Киеве – дождь

Завтра в Украине температура воздуха снизится днем до 7-12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 20 марта будет переменная облачность. Без осадков, только в северных областях и в Карпатском регионе местами небольшой дождь, ночью в отдельных районах с мокрым снегом. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в северной части, а днем и на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°, в южной части до 16° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В столице местами небольшой дождь. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.