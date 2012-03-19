Гаишники устроили драку с представителями «Дорожного контроля»

Сотрудники ГАИ устроили драку с представителями общественной организации «Дорожный контроль» после обнаружения у них сфальсифицированных протоколов.

Как сообщает сайт «Дорожного контроля», между активистами "Дорожного контроля" и сотрудниками ГАИ Запорожья произошел конфликт.

Остановившись у патруля ГАИ, активисты "ДК" случайно обнаружили пачку сфальсифицированных протоколов. На административных протоколах была заполнена «шапка» и внизу поставлены росписи. При этом не указано, кто является "нарушителем", а также суть "нарушения". Также были обнаружены пустые протоколы с заполненными графами свидетелей. В то время, когда подъехал "ДК", ГАИшники как раз оформляли очередного "клиента".

Кроме того, недалеко от патруля ГАИ была обнаружена куча недавно порванных протоколов.

ГАИшники начали нервничать и вызванивать кого только можно, говорится в сообщении. Через некоторое время на место приехало руководство ГАИ и неизвестные бандитской наружности.

Когда "Дорожный контроль" в присутствии подполковника ГАИ попросил показать сфальсифицированные протоколы, сам подполковник отбежал в сторону, а инспектор попытался их уничтожить. В результате между ГАИшниками и активистами "ДК" завязалась потасовка.