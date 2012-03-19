«Авиалинии Харькова» готовят к продаже

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует выставить на продажу в мае 99,994% пакет акций ПАО «Авиалинии Харькова».

Как сообщает официальный сайт ФГИУ, об этом говорится в утвержденных Фондом изменениях к помесячному - пообъектному плану-графику выставления на продажу в І-ІV квартале т.г.

Госпакет компании планируется выставить на продажу на одной из фондовых бирж.

Справка УНИАН. АО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.