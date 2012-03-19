В Харькове дорожники нагрели руки на полмиллиона

Харьковская межрайонная транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Службы автомобильных дорог в Харьковской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора Харьковской области Александра КУХАРА, должностные лица Службы автомобильных дорог в декабре 2011 года приняли и оплатили за счет средств субвенции из государственного бюджета реконструкцию одного из участков проспекта Гагарина в Харькове, которые фактически не были выполнены. Таким образом, государственным интересам они нанесли ущерб в размере почти 500 тыс. грн.

А.КУХАР сообщил, что уголовное дело возбуждено согласно ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, служебный подлог).