В каждом селе будет аптека

В каждом селе Ровенской области (или в ближайшем к нему населенном пункте) до конца года должно быть создано аптечное заведение.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, такую задачу перед руководителями фармацевтической отрасли области и местными чиновниками поставил председатель ОГА Василий БЕРТАШ.

Он поручил заместителю председателя облгосадминистрации Светлане САД разработать карту аптечной сети области.

Представителей фармацевтического рынка, которые будут распространять свой бизнес на сельскую местность, будут заинтересовывать минимальными арендными ставками.

По словам С.САД, профильные заместители глав райгосадминистраций уже получили поручение подыскать помещение в селах, в которых проживает более 2 тысяч человек, и предложить эти площади частным партнерам на льготных условиях.

В настоящее время в 515 из 627 фельдшерско-акушерских пунктов области созданы аптечные киоски, где жители сел могут приобрести самые необходимые лекарства.