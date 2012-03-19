После 15-летнего перерыва возобновился ремонт музея Шимановского

В Кировограде после пятнадцатилетнего перерыва городская власть совместно с региональным объединением поляков «Полония» активизировала работу по созданию музея композитора Кароля Шимановского, который некоторое время жил и работал в Елисаветграде.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Кировоградском городском совете.

Решение о капитальном ремонте мемориального дома композитора было принято местной властью еще в 1991 году. Строительно-реставрационные работы велись до 1997 года, после чего финансирование из городского бюджета прекратилось, и объект превратился в долгострой.

Даже когда в июле 2006 года в городской совет поступило письмо о выделении Сенатом Польши порядка 200-300 тыс. долларов, необходимых для полного завершения строительства и оборудование музея, проект соответствующего договора не был должным образом отработан, и Кировоград упустил шанс получить польские инвестиции.

В январе текущего года на должность директора музея был назначен музыковед, геральдист, краевед, председатель объединения «Полония» Александр ПОЛЯЧКО. Он предложил принципиально новую концепцию деятельности музея как мощного центра культурных инициатив всеукраинского и международного масштаба.

Открытие музея запланировано не позднее октября 2014 года. Для финансирования мероприятий (ориентировочная стоимость работ – около 2 млн. грн.) организаторы планируют объединять возможности государственного и местных бюджетов, вести переговоры с польскими заинтересованными организациями, принимать участие в европейских программах регионального развития и партнерства.

В то же время, уже в этом году музей развернет мощную культурно-массовую и туристическую деятельность. В частности, в мае состоится фестиваль украинской и польской культуры и спорта «Навстречу Евро», в августе в области состоится международный фестиваль этномузыки на возах «Перекати-поле», а в октябре пройдет международный музыкальный фестиваль имени Кароля Шимановского и научная конференция. Для участия в мероприятиях планируется пригласить представителей Польши, России, Германии, Франции, Англии и других стран.