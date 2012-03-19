Открылся еще один пункт приема визовых анкет в Польшу

01:50, 19 марта 2012
Общество
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В Житомирской области самое большое в Украине польское население

В Житомире открылся пункт приема визовых анкет в Польшу.

Как передает корреспондент УНИАН, документы в нем начнут принимать с понедельника, 19 марта.

Как отмечалось на торжественной церемонии открытия, это уже седьмой пункт приема виз в Польшу в Украине.

В Житомирской области проживает самое большее в Украине количество поляков.

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