Сельским школам разрешат по три ученика в классе

Министерство образования и науки предлагает уменьшить с 5 до 3 количество учеников, которые могут учиться в классах сельских школ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе парламентских слушаний «Образование в сельской местности: кризисные тенденции и пути их преодоления» заявил первый заместитель министра образования и науки Евгений СУЛИМА.

Он отметил, что Закон Украины «Об общем среднем образовании» четко регламентирует, что в общеобразовательных учебных заведениях, расположенных в сельской местности, количество учеников определяется демографической ситуацией. При этом, сказал Е.СУЛИМА, количество учеников должно составлять не менее 5 человек в одном классе. Первый заместитель министра отметил, что большинство педагогов предлагают уменьшить такое количество до 3 человек. «Обращаемся в Верховную Раду - внести изменения в закон и установить меньший показатель наполняемости в классах в сельской местности», - сказал он.

Е.СУЛИМА также сказал, что в последнее время в Украине значительно возросло количество школ с малой наполняемостью учеников в классах. По его словам, стоимость содержания одного ученика иногда достигает 20 тыс. грн. ежегодно при финансовом нормативе 7,5 тыс. грн. «В этом году функционируют 605 школ, в которых менее 10 учеников, 1460 школ с контингентом менее 40 учеников, 2444 заведений, где менее 100 человек», - отметил он.