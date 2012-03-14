В Коростене остановили завод, который морил рыбу и людей

В Житомирской области остановлена работа Коростенского завода, который вызвал мор рыбы в реке Уж

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В частности, сегодня, 14 марта, Государственная экологическая инспекция Житомирской области вручила руководству предприятия «Коростенский завод МДФ» решение о временной приостановке деятельности.

Как отметили в пресс-службе, многочисленная общественность, которая собралась в это время возле предприятия, выступила с требованиями остановить «Коростенский завод МДФ». По их словам, экологическая ситуация в регионе ужасна, с чем и связывают люди рост заболеваний, особенно онкологического характера.

Решение об остановке предприятия было принято на основании 14 проб поверхностных и обратных вод, отобранных в период с 4 по 7 марта, что позволило проанализировать влияние сбросов обратных вод ЧАО «Коростенский завод МДФ» на качество воды в р. Уж. Результаты анализов показали наличие загрязнения, которое могло повлиять на качество воды в реке Уж.

Как напомнили в Минприроды, 4 марта по телефону «горячей линии» Государственной экологической инспекции в Житомирской области обратились жители с. Сингаи Коростенского района Житомирской области с сообщением, что возле дамбы на р. Уж обнаружен мор рыбы.

Неофициальный контроль за дальнейшим развитием событий возложен на общественность, и в случае, если будут замечены признаки работы предприятия, Минприроды призывает срочно сообщать на «горячую линию» Госэкоинспекции в Житомирской области: (0412) 42-24-38.