СБУ «пролила свет» на допросы сотрудников Института социологии

Допросы сотрудников Института социологии проводятся в рамках расследования уголовного дела о растрате государственных средств должностными лицами дочернего предприятия этого Института.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

В частности, как говорится в сообщении, Главное следственное управление СБУ расследует уголовное дело, возбужденное 15 февраля, по факту растраты должностными лицами Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза Главного управления государственной службы Украины и дочернего предприятия Института социологии НАН Украины «Центр социальных экспертиз» государственных средств в сумме свыше 920 тыс. грн. путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УКУ.

«В рамках этого уголовного дела, в соответствии с нормами действующего законодательства, проводятся следственные действия, в том числе допросы сотрудников Института в качестве свидетелей по делу», - заявили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 марта, весь состав Ученого совета Института социологии вызвали на допрос в СБУ.

В письме-приглашении от СБУ сказано, что «явка является обязательной. В случае неявки без уважительных причин возможен принудительный повод», сообщил УНИАН заместитель директора Института социологии Евгений ГОЛОВАХА.

По его мнению, власти хотят запугать ученых-социологов.

“Такого еще не было в мировой практике - вызвать на допрос весь Ученый совет. Возможно, в сталинские времена Ученые советы расстреливали по ночам, но вот так, вызвать на допрос в будто бы европейской стране в 21 веке, думаю, просто невозможно Эта власть упивается своим всесилием. Она натравливает СБУ на ученых», - заявил Е.ГОЛОВАХА.