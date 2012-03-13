Кабмин хочет снизить цену на топливо для посевной

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил первому вице-премьер-министру Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ начать традиционные консультации с участниками рынка для определения эффективных мер с целью обеспечить стабильность цен на автомобильное топливо в текущем году.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины, в частности, глава правительства считает необходимым отработать алгоритм нивелирования колебаний цен на нефть, которые демонстрируют периодическое повышение и снижение.

Н.АЗАРОВ поручил принять все необходимые меры для предотвращения необоснованного завышения цен на рынке топлива и для обеспечения весенней посевной кампании по стабильным, приемлемым для крестьян ценам.