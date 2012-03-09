Милиционер на пешеходном переходе сбил пенсионера и скрылся

В Львовской области милиционер на пешеходном переходе совершил наезд на пенсионера и скрылся с места происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 марта в г. Великие Мосты Сокальского района, сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской облорганизации ВО «Свобода», добавив, что работник Сокальского районного отдела милиции совершил наезд на человека на пешеходном переходе в центральной части города и скрылся.

Как отмечается в сообщении, пострадавшего - 64-летнего жителя г. Червонограда - забрала «скорая» и отвезла в Великомостовскую городскую больницу. Там ему оказали первую медицинскую помощь, а врачи констатировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, вывих правого плеча, открытый перелом правой голени со смещением, закрытый перелом нижней голени, тяжелый травматический шок 3-4-й степени и мозговую кому. Затем его направили в реанимационное отделение Червоноградской городской клинической больницы.

«По информации очевидцев, милиционер, который совершил наезд на пешехода, был в состоянии алкогольного опьянения. Пока не известно, где находится виновник ДТП, поскольку после инцидента он скрылся, что помешало подтвердить информацию свидетелей о его алкогольном опьянении. Автомобиль, которым совершен наезд, водитель оставил на месте преступления», - информирует пресс-служба областной организации ВО «Свобода».

В Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили, что 7 марта около 18.00 водитель автомобиля «ВАЗ-21099», сотрудник Сокальского райотдела милиции, на улице Львовской, 72, в городе Великие Мосты Сокальского района совершил наезд на пешехода, 64-летнего местного жителя, «который внезапно выбежал на проезжую часть дороги».

«С телесными повреждениями пешеход был госпитализирован в больницу города Червонограда. Водитель автомобиля также получил телесные повреждения, с которыми обратился в местную больницу. Кроме того, у водителя была взята кровь на этанол», - сообщили в отделе связей с общественностью.

По факту ДТП проводится следствие, которое должно определить обстоятельства и виновника этой аварии.

Материалы дела переданы на рассмотрение в прокуратуру.