На Херсонщине задержали банду, которая грабила АЗС

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД Херсонской области задержали преступную группу, совершившую три разбойных нападения на автозаправочные станции.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Херсонской области, схема совершения преступлений была одинаковой - ночью злоумышленники в черных масках врывались на территорию АЗС, приказывали всем лечь на пол, угрожали оружием, требовали открыть сейф и забирали всю выручку. Ущерб от трех нападений составляет около 160 тыс. грн.

Проводится проверка относительно причастности задержанных к совершению других преступлений на территории других регионов Украины.