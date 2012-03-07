На Херсонщине задержали банду, которая грабила АЗС
16:29, 07 марта 2012Общество
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Ущерб от трех нападений составляет около 160 тыс. грн.
Сотрудники управления уголовного розыска УМВД Херсонской области задержали преступную группу, совершившую три разбойных нападения на автозаправочные станции.
Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД в Херсонской области, схема совершения преступлений была одинаковой - ночью злоумышленники в черных масках врывались на территорию АЗС, приказывали всем лечь на пол, угрожали оружием, требовали открыть сейф и забирали всю выручку. Ущерб от трех нападений составляет около 160 тыс. грн.
Проводится проверка относительно причастности задержанных к совершению других преступлений на территории других регионов Украины.
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