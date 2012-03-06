В Винницкой области ночью горел пивзавод

В Винницкой области произошел пожар на территории пивзавода.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня, 6 марта, в 3 часа 15 минут в с. Чернятин Жмеринского района Винницкой области на территории ЧАО «Чернятинское пиво» в двухэтажном помещении размером 1700 кв. м, которое использовалось для хранения солода, возник пожар на площади 400 кв. м.

В 6 часов 47 минут подразделениями МЧС в составе семи единиц основной и специальной техники, а также 36 человек личного состава пожар ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Винницкой области.