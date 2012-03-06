В Винницкой области ночью горел пивзавод
08:39, 06 марта 2012Общество
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В двухэтажном помещении, которое использовалось для хранения солода, возник пожар
В Винницкой области произошел пожар на территории пивзавода.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, сегодня, 6 марта, в 3 часа 15 минут в с. Чернятин Жмеринского района Винницкой области на территории ЧАО «Чернятинское пиво» в двухэтажном помещении размером 1700 кв. м, которое использовалось для хранения солода, возник пожар на площади 400 кв. м.
В 6 часов 47 минут подразделениями МЧС в составе семи единиц основной и специальной техники, а также 36 человек личного состава пожар ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Винницкой области.
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