Нацбанк считает перспективными валютные облигации

Национальный банк Украины считает валютные облигации внутреннего государственного займа чрезвычайно перспективным инструментом для украинского финансового рынка, - заявил директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке Национального банка Украины Александр ДУБЫХВИСТ, сообщает пресс-служба НБУ.

По его информации, на 1 февраля 2012 года валютные банковские вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) в Украине составляли 18,8 млрд. долл., а объем наличной валюты вне банков еще больше.

Выпуск валютных ОВГЗ, по мнению А.ДУБЫХВИСТА, позволит привлечь значительные средства в экономику Украины, уменьшить стоимость валютных заимствований, положительно повлияет на платежный баланс и будет способствовать развитию фондового рынка Украины.

«Эти средства (объемы валюты у населения - УНИАН) должны работать на благо экономики Украины, и валютные ОВГЗ способны привлечь значительную их часть», - считает А.ДУБЫХВИСТ.

Он сообщил, что с начала 2012 года поступления от размещения на первичных аукционах ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, составили 279 млн. долл. На сегодня покупать валютные ОВГЗ могут как юридические, так и физические лица.

«Сейчас Национальный банк Украины наблюдает значительный интерес со стороны населения к этому инструменту и ведет диалог с Министерством финансов Украины с целью упрощения процедуры инвестирования в валютные ОВГЗ для физических лиц», - сказал А.ДУБЫХВИСТ.

Также он отметил, что с начала года средневзвешенная доходность валютных ОВГЗ составляет 9,27% годовых, что выше доходности валютных депозитов. Кроме того, в случае необходимости валютные ОВГЗ могут выступать и как залог по кредиту. Помимо этого, физические лица освобождены от уплаты налога с процентов, начисляемых на валютные ОВГЗ, при этом на весь выпуск валютных ОВГЗ действует полная стопроцентная государственная гарантия.

Как сообщал УНИАН, в середине февраля директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина ПАХАЧУК сообщила о намерении Минфина упростить процедуры покупки населением облигаций внутреннего государственного займа.

В частности, планировалось обеспечить возможность покупки ОВГЗ гражданами через большее количество банков, а не только через первичных дилеров Минфина.

Кроме того. в планах Минфина также выпуск валютных ОВГЗ номиналом 500 долларов в дополнение к 1000 долларовым, которые продаются сегодня. Срок обращения этих бумаг планируется от одного до трех лет.

Также есть планы по выпуску валютных ОВГЗ и в бумажном виде на предъявителя.