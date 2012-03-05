В Дрогобыче магазин провалился под землю

В Дрогобыче Львовской области магазин фототехники провалился в подвал.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС во Львовской области, инцидент произошел около 23.00 в центре города: на первом этаже двухэтажного жилого дома в магазине «Фото-Квелли» провалился пол на площади 15 кв. м глубиной около 2 м. В провал попала часть оборудования магазина. Погибших и травмированных нет.