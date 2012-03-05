Мошенники расплатились сувенирными деньгами
Как установлено следствием, "добычей злоумышленников стали 324 единицы женской одежды, которые иностранная гражданка на законных основаниях реализовала оптом"
Троих злоумышленников, завладевших мошенническим путем большой партией женской одежды на рынке «7 км», задержали сотрудники Овидиопольского РОВД.
Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВ Украины в области.
Как установлено следствием, «добычей злоумышленников стали 324 единицы женской одежды, которые иностранная гражданка, ведущая на законных основаниях предпринимательскую деятельность, реализовала оптом на территории рынка двум мужчинам и женщине, расплатившимися сувенирными деньгами».
Завладев товаром стоимостью в 31 тыс. грн., одесские мошенники пытались скрыться, однако были задержаны правоохранителями и в ходе следствия сознались, что специально для обмана предпринимательницы-иностранки заранее приобрели сувенирные деньги: 77 купюр - номиналом 200 грн. и 78 купюр – номиналом 50 долл.
Усматривая в их действиях признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины, Следственным отделом Овидиопольского РОВД возбуждено по этому факту уголовное дело. В отношении одного из задержанных, ранее судимого за имущественные преступления, судом избрана мера пресечения – содержание под стражей, другие соучастники преступления отпущены под подписку о невыезде.