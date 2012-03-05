Мошенники расплатились сувенирными деньгами

Троих злоумышленников, завладевших мошенническим путем большой партией женской одежды на рынке «7 км», задержали сотрудники Овидиопольского РОВД.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВ Украины в области.

Как установлено следствием, «добычей злоумышленников стали 324 единицы женской одежды, которые иностранная гражданка, ведущая на законных основаниях предпринимательскую деятельность, реализовала оптом на территории рынка двум мужчинам и женщине, расплатившимися сувенирными деньгами».

Завладев товаром стоимостью в 31 тыс. грн., одесские мошенники пытались скрыться, однако были задержаны правоохранителями и в ходе следствия сознались, что специально для обмана предпринимательницы-иностранки заранее приобрели сувенирные деньги: 77 купюр - номиналом 200 грн. и 78 купюр – номиналом 50 долл.

Усматривая в их действиях признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (мошенничество) УК Украины, Следственным отделом Овидиопольского РОВД возбуждено по этому факту уголовное дело. В отношении одного из задержанных, ранее судимого за имущественные преступления, судом избрана мера пресечения – содержание под стражей, другие соучастники преступления отпущены под подписку о невыезде.