В Харьковское СИЗО осужденному передали «жирную» партию мобилок

В Харьковском следственном изоляторе в посылке одному из осужденных обнаружили партию мобильных телефонов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области, в помещении приема посылок, передач и бандеролей следственного изолятора во время проверки посылки, переданной гражданкой одному из осужденных, 1985 года рождения, были обнаружены сухие дрожжи общим весом 5,5 кг, перемешанные с хлопьями, а также целая партия запрещенных предметов в пластиковых ведерках с жиром.

Из ведерок было изъято 11 зарядных устройств к мобильным телефонам, 3 наушников, 6 сим-карт мобильной связи различных операторов, 13 мобильных телефонов, внутри одного из которых, под батареей питания, обнаружена денежная купюра номиналом 200 гривень.