Россиянин на украинской границе лишился золота-серебра и автомобиля

В международном пункте пропуска «Кучурган-авто» в Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда вчера во время осмотра автомобиля Ford обнаружили незадекларированную коллекцию старинных монет, которые пытался нелегально перевезти через границу 33-летний гражданин России.

Об этом УНИАН сообщили в Южном территориальном управлении Госпогранслужбы Украины, уточнив, что «оперативная информация о возможном противоправном перемещении через границу культурных ценностей поступила к пограничникам как раз во время осмотра автомобиля Ford 1985 году выпуска, зарегистрированного в Тирасполе».

Коллекция из 69 старинных золотых и серебряных монет была найдена в передней панели автомобиля. Они изъяты вместе с транспортным средством и отправлены на экспертизу.