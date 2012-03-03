В рейтинге самых грязных городов Украины - неожиданные фавориты (карта)

В лидеры городов с наиболее загрязненным воздухом вырвался Ужгород - это западноукраинский город оказалось на втором месте по индексу загрязнения атмосферы. Выше, чем в Ужгороде, этот показатель только в Мариуполе. На третьем месте - Горловка из Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные, которые предоставила Центральная геофизическая обсерватория (ЦГО) Министерства по чрезвычайным ситуациям "Украинской правде. Жизнь".

Эта государственная организация отслеживает состояние воздуха в 53 украинских городах. Рейтинг наиболее загрязненных рассчитывается по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА).

Традиционно в список городов с наихудшим воздухом попадают города с промышленного востока. В Центральной геофизической обсерватории отмечают, что в этом регионе до сих пор состояние воздуха плохой.

Ведь здесь в одном городе - Горловке уровень загрязнения оценивался как очень высокий, в 10 городах уровень загрязнения оценивался как высокий - Славянск, Макеевка, Донецк, Лисичанск, Рубежное, Краматорск, Луганск, Дзержинск, Енакиево, Северодонецк.

В Южном регионе очень высокий уровень загрязнения воздуха наблюдался в Мариуполе и Одессе, высокий - в Запорожье, Армянске, Красноперекопске, Николаеве, Ялте.

В центральном регионе наиболее загрязненными были Днепродзержинск, Днепропетровск, Кривой Рог.

Курортная Одесса тоже имеет очень высокий показатель загрязнения воздуха и в рейтинге - на четвертом месте. На западе к числу сильно загрязненных городов относились Ужгород и Ровно, загрязненных - Луцк.

Рисунок с сайта "Сегодня"

Высокий уровень загрязнения в этих городах обусловлен, главным образом, значительными концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, бенз (а) пирена, фтористого водорода, оксида углерода, взвешенных веществ.

Эколог, координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина Рудницкая в комментарии "Украинской правде. Жизнь" объясняет, что на уровень загрязнения атмосферы в разных городах и регионах влияют различные факторы, основные из которых выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов от автотранспорта и промышленности .

"Выбросы от автотранспорта в городах являются основным источником загрязняющих веществ в атмосфере, они постоянно растут как в Украине, так и во всем мире. К тому же выбросы от автотранспорта являются наиболее трудно регулируемыми. Например, во многих странах действует дифференцированный налог на автотранспорт и налог на топливо. Главная цель таких политик - стимулировать владельцев покупать самые енерегоефективни машины, меньше пользоваться частными авто, больше общественным транспортом, поездами. В Украине пока нет политики, регулирующих сокращение выбросов от автотранспорта, но они уже очень необходимы ", - добавляет Рудницкая.