Взрыв газа в Черновцах чуть не укоротил жизни трем военнослужащим

Сегодня, 3 марта, около 00.30 на контрольно-техническом пункте топогеодезического центра Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных Сил Украины, что дислоцируется в Черновцах, произошел взрыв газа.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в результате взрыва пострадали трое военнослужащих суточного наряда. Они были безотлагательно доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы. В настоящее время состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет.

По предварительным данным, газ скопился в помещении контрольно-технического пункта в результате его утечки из газовой магистрали, проложенной рядом с территорией воинской части за ее границами.

Расследование происшествия на месте проводят представители военной прокуратуры Черновицкого гарнизона, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Главного управления МЧС в Черновицкой области, Газовой службы и коммунальных служб города Черновцы.