Янукович дал Нацбанку особые права при покупке золота и бриллиантов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, вносятся изменения в Закон «О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними», которыми предусмотрено, что аффинированные драгоценные металлы в стандартном виде, а также добытые из недр или рекуперированные драгоценные камни в рассортированном виде при продаже субъектами их добычи и производства, скупленные, не выкупленные из-под залога ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов, утиль драгоценных металлов, а также драгоценные камни первого порядка в первую очередь предлагаются Национальному банку Украины и Министерству финансов.

Также внесены изменения в Закон «О Национальном банке Украины». К функциям НБУ отнесено осуществление деятельности, связанной с разведкой, добычей, производством и использованием драгоценных металлов с целью пополнения золотовалютных резервов, изготовление банковских металлов.

Также предусмотрено, что для перевозки и охраны ценностей и объектов Нацбанк имеет ведомственную охрану. В то же время, по предложению Президента из закона была изъята норма, что эта ведомственная охрана Национального банка Украины в пределах полномочий, предоставленных данным Законом, имеет право применять меры физического воздействия, специальные средства активной обороны и боевое огнестрельное оружие в порядке, предусмотренном Законом Украины "О милиции" .

Кроме того, законом определено, что использование золотовалютного резерва осуществляется НБУ для производственной деятельности банкнотно-монетного двора, фабрики банкнотной бумаги и казначейства Украины, которая осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными правлением Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла 22 декабря 2011 года данный закон, но он был ветирован Президентом Украины. 9 февраля парламент принял этот документ окончательно с учетом предложений главы государства.