В Луганской области определят «депрессивные» территории

В Луганской области создана рабочая группа по определению территорий, которым можно предоставить статус депрессивности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской облгосадминистрации, для этой цели горисполкомы и райадминистрации собирают информацию о социально-экономическом положении в каждом населенном пункте, пострадавшем в результате закрытия угольных предприятий.

Кроме того, направлен на согласование Министерству энергетики и угольной промышленности Украины перечень соотвествующих населенных пунктов.

Губернатор Владимир ПРИСТЮК поручил своему заместителю Анатолию РЕПИЦКОМУ, курирующему вопросы экономического развития, разобраться с получением официального статуса «депрессивных» теми территориями, где это необходимо, а также определить направления государственного финансирования для данных территорий.