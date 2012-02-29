На Киевщине строят крупнейший в Украине хлебокомбинат

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что на строительство нового хлебокомбината в Киевской области было привлечено инвестиций в сумме 45 млн. долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом А.ПРИСЯЖНЮК сказал сегодня во время рабочей поездки на строительство крупнейшего в Украине хлебокомбината в Васильковском районе.

«Сегодня Киевская область занимает первое место по привлечению иностранных инвестиций, и это - позитивный барометр доверия инвесторов к власти, результат улучшения инвестиционного климата в Украине», - отметил А.ПРИСЯЖНЮК.

В сообщении отмечается, что строительство Киевского областного хлебокомбината мощностью 250 тонн в сутки входит в 50 проектов председателя Киевской облгосадминистрации, инициированных в начале 2012 года А.ПРИСЯЖНЮКОМ.

Комбинат будет введен в эксплуатацию в начале июля. Предприятие будет специализироваться на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, объемы которого обеспечат потребности жителей всей Киевской области и не только.

На производстве будет создано 3500 новых рабочих мест. Этот проект рассматривается как один из самых успешных инвестиционных проектов в Киевской области.