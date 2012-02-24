СБУ накрыла сеть чиновников-взяточников: в «черной кассе» - 3 млн

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила функционирование коррупционной сети, которая действовала в Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что чиновники этого государственного органа систематически требовали и получали взятки от предпринимателей и физических лиц области за выдачу разрешений на осуществление строительства, введение объектов завершенного строительства в эксплуатацию и тому подобное.

С этой целью рядом с административным зданием ГАСИ был оборудован специальный офис, в который взяточники направляли лиц, обращавшихся в Архстройинспекцию. После того, как гражданин передавал доверенному лицу заранее определенную сумму взятки, он возвращался в инспекцию, где получал необходимые документы.

23 февраля сотрудники СБ Украины задержали «на горячем» одного из заместителей начальника ГАСИ в Киевской области и посредника - работника офиса, по факту вымогательства и получения взятки в размере 13,5 тыс. дол. США от руководителя одного из предприятий за предоставление разрешения на осуществление строительства.

Во время обыска офиса изъята также вся «черная касса» взяточников - 271 тыс. дол. США и более 1 млн. грн., которые были получены в качестве взятки.

По материалам СБУ прокуратурой г. Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Должностное лицо и посредник задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.