Эксперты прогнозируют, что в Украине подорожает вода

Эксперты прогнозируют рост в Украине тарифов на водоснабжение и водоотвод и советуют гражданам устанавливать счетчики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов жилищно-коммунального хозяйства Сергей БУЛЬБАС.

Он отметил, что стоимость основных составных тарифов на водоснабжение и водоотвод, таких как электроэнергия и заработная плата, повышалась на протяжении всего прошлого года и будет иметь тенденцию к росту в будущем.

С.БУЛЬБАС отметил, что электроэнергия за прошлый год подорожала на 24%, зарплата повысилась приблизительно на 10%. По его словам, если соответственно скорректировать эти данные, не учитывая нормы рентабельности и прибыли, тарифы на воду должны были бы повыситься на 20-30%.

В свою очередь, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр СЕРГИЕНКО отметил, что для водоснабжения, канализации и отопления применяется 7 принципов формирования тарифов. Самый главный из них – опережающий рост доходов населения над ростом тарифов и наличие эффективной социальной защиты.

Формированием этих тарифов, напомнил А.СЕРГИЕНКО, занимается Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг. «Очевидно, что эта комиссия не справляется с задачей, потому что происходит ползучий рост тарифов», - сказал он и отметил, что местные органы исполнительной власти в Украине постоянно повышают тарифы.

Соответственно, отметил А.СЕРГИЕНКО, за все коммунальные услуги население Украины в 2008 году заплатило около 21 млрд. грн., в 2009 – почти 28 млрд. грн., в 2010 – 31 млрд. грн., а в 2011 году – 36,6 млрд. грн. То есть на протяжении последнего года тарифы выросли почти на 18%, «несмотря на то, что в это время уже работал национальный регулятор и он устанавливал эти тарифы», сказал эксперт

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), 10 февраля повысила с 1 марта 2012 года 46 предприятиям тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотвода для бытовых потребителей.

Соответственно, в Украине с 1 марта тарифы на водоснабжение и водоотвод для населения в среднем вырастут на 7,8%.